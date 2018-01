Desfalcado, Paysandu enfrenta Criciúma Sem três titulares, o técnico Ivo Wortmann ainda não sabe qual o esquema que o Paysandu vai utilizar na partida deste domingo às 16 horas no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, contra o Criciúma. Vanderson com dores nas costas; Lecheva, com problema no tendão, e Iarley com uma contusão na coxa, foram descartados da partida pelo departamento médico do clube. "A volta do lateral Rodrigo, ausente das últimas partidas contusão, é certa. Rogerinho deve ocupar o lugar de Vanderson e Balão o de Iarley. A entrada de Jobson na vaga de Lecheva também é outra mudança. "O treinador disse que os jogadores estão motivados e dispostos a trazer três pontos para Belém. "O time deles vai tentar subir na tabela e por isso não podemos vacilar, principalmente nas bolas paradas", alerta Wortmann. Ele ainda não esqueceu os dois gols que o time levou contra o Flamengo. "Treinamos para não repetir o mesmo erro".