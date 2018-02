Desfalcado, Real encara o La Coruña Remendado, mas com o reforço de última hora do inglês David Beckham, o Real Madrid encara, nesta quarta-feira, o Deportivo, em La Coruña, tentando reassumir a liderança do Campeonato Espanhol, que voltou para as mãos do modesto Getafe na última rodada. A ESPN mostra o jogo às 18h (horário de Brasília). O técnico do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, não poderá contar com Ronaldo, Julio Baptista, Zidane e Michel Salgado, todos machucados, além do volante dinamarquês Gravesen, suspenso. Em compensação, ele ganhou o reforço de Beckham. O cartão vermelho que ele recebeu no domingo, contra o Valencia, foi anulado nesta terça pela Federação Espanhola. Beckham havia sido expulso pelo árbitro Arturo Daudén Ibáñez após reclamar de uma falta a minutos do fim do jogo. Luxa deve escalar o Real com Casillas; Diogo, Woodgate, Sérgio Ramos e Roberto Carlos; Helguera, Pablo García, Guti e Beckham; Robinho e Raúl. O atacante Soldado, que estava pronto para jogar na vaga de Beckham, deve ficar no banco, assim como outros quatro jogadores do Real Madrid B. O La Coruña precisa da vitória para fugir da crise. Dos últimos 18 pontos disputados, ganhou só quatro. Está em 12.º, com 10 pontos, cinco a menos que o Real, 3.º colocado. Já o líder Getafe, que tem 17, joga nesta quinta contra a Real Sociedad. Sexto colocado com 13 pontos, o Barcelona recebe o Mallorca, às 16h30 (de Brasília), com ESPN Brasil. Belletti e Deco, machucados, são os desfalques. Demais jogos da rodada desta quarta: Betis x Villareal (às 16h, na ESPN), Mallorca x Celta, Osasuna x Athletic Bilbao. Na quinta jogam Valencia x Sevilla, Zaragoza x Racing Santander, Alavés x Español e Atlético de Madrid x Cádiz.