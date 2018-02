Desfalcado, Real perde no Espanhol O Real Madrid está descobrindo que tem um grande time, mas não um grande elenco. Desfalcada de Ronaldo, Zidane, Julio Baptista e Michel Salgado, a equipe de Luxemburgo foi derrotada pelo Deportivo La Coruña por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Riazor. No banco, para tentar mudar o jogo, o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo contava com um punhado de jogadores do time ?B?. E, assim, somou mais uma derrota no Campeonato Espanhol. Quem faz mais falta é Ronaldo, o único atacante do elenco que tem presença de área. Sem ele, o jogo do Real não tem profundidade. E o La Coruña tirou proveito disso. Sem precisar ser brilhante, apenas aproveitando as chances que a zaga adversária lhe oferecia, o La Coruña abriu 3 a 0 - um de De Guzmán e dois de Juanma. No finalzinho, Raúl ainda descontou para o Real com um chute de fora da área. A última vez que o Real derrotou o La Coruña no Riazor foi na temporada 91/92. O time de Madri, que há duas rodadas era líder, agora é o quinto colocado. No Campo Nou, o Barcelona controlou o jogo contra o Malaga, mas só conseguiu o primeiro gol aos 35 minutos do segundo tempo. Ronaldinho Gaúcho, que completou nesta quarta-feira 100 jogos pelo Barça, sofreu um pênalti duvidoso e converteu. Três minutos depois, Larsson definiu a vitória, que levou o time para o terceiro lugar com 16 pontos. Em casa, o Osasuna assumiu a liderança do campeonato ao derrotar o Athletic Bilbao por 3 a 2. O jogo estava empatado e, nos acréscimos do segundo tempo, Webo garantiu a vitória. Com isso, o Osasuna pulou do segundo para o primeiro lugar com 18 pontos. Mas o Getafe tem 17 e retomará a liderança nesta quinta-feira se vencer fora de casa a Real Sociedad. Em outros jogos desta quarta-feira, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol: Mallorca 1 x 0 Celta e Betis 2 x 3 Villarreal.