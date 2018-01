Desfalcado, Vasco enfrenta o Bangu Sem poder contar com a sua formação titular, por causa de várias contusões, o Vasco precisa vencer o Bangu, nesta quinta-feira, às 16 horas, em São Januário, para chegar à liderança do segundo turno do Campeonato Carioca. Até as presenças de Juninho Paulista e de Romário, que jogariam nesta quarta-feira pela seleção brasileira com o Peru, não estão confirmadas, embora sejam prováveis. Com 17 pontos, o Vasco está atrás do Americano, que tem um jogo e dois pontos a mais. Diante dos diversos problemas, o técnico Joel Santana afirmou que só definirá amanhã a equipe: espera para saber em que condições Juninho Paulista e Romário retornarão da seleção brasileira. A principal estrela do time não gosta de ficar de fora de nenhuma partida. Ou seja, se não estiver contundido, joga. Juninho deveria ficar na reserva da seleção. Independente disso, o Vasco terá outros desfalques. O zagueiro Torres e o volante Jorginho estão fora, contundidos. Outros que podem não ter condições de atuar são Clébson e Nasa. Em compensação, o zagueiro Géder se recuperou de um problema físico e atuará ao lado de Odvan. Fabiano Eller e Paulo Miranda podem ter oportunidades no meio-de-campo para substituir os atletas machucados. Na lateral-direita, Maricá é o principal candidato à vaga. No momento, o Carioca é prioridade para o Vasco, que já está classificado para a segunda fase da Taça Libertadores da América. Depois do Bangu, o time vascaíno ainda disputa dois clássicos, contra Flamengo e Botafogo.