Desfalcado, Vasco tenta manter boa fase Líder do grupo A do Campeonato Carioca, o Vasco busca manter a invencibilidade e o 100% de aproveitamento na competição enfrentando o Bangu, neste domingo, às 16 horas, no estádio de Moça Bonita. O time de São Januário quer superar as desconfianças do torcedor - já que a equipe não conta com suas duas estrelas, os meias Marcelinho Carioca e Beto machucados - e mostrar que tem um bom elenco. O principal exemplo é o jovem Morais. O jogador participou de várias partidas do Campeonato Brasileiro de 2003 e agora está se firmando como titular. Já há quem diga nos corredores de São Januário que o atleta é uma das maiores promessas surgidas no clube recentemente. Na ausência de Beto e Marcelinho, Morais ele virou o comandante do meio-de-campo vascaíno. "Agora, tenho certeza que a cobrança será maior. Estou ganhando experiência e o (técnico) Geninho confia no meu trabalho", afirmou Morais. Com a responsabilidade de coordenar o Vasco, o jogador acredita que a partida com o Bangu será bastante complicada. "Eles vão vir com tudo porque precisam da vitória. Além disso, o calor será outro problema." Para este jogo, Geninho tem duas dúvidas na formação da equipe. Na lateral-direita, Alex Silva e Claudemir brigam pela posição. Mas a tendência é a de que o treinador mantenha o primeiro entre os titulares. No ataque, Anderson não vem rendendo o esperado e pode ser substituído por Léo Macaé. Certo mesmo é a presença de Valdir, artilheiro do Carioca com quatro gols. Outro jogo - O Friburguense recebe o Madureira no estádio Eduardo Guinle, neste domingo, às 16 horas, também pelo Campeonato Carioca.