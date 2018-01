Desfalcado, Vila quer surpreender a Lusa O técnico Humberto Ramos não poderá contar com dois titulares para a partida desta sexta-feira, no estádio Serra Dourada, contra a Portuguesa de Desportos. O meia Cleiton (contundido) será substituído pelo lateral Pedro Ayub, enquanto Luciano entrará em lugar de Fábio Bahia (suspenso), no meio campo. Mesmo improvisado, o Vila quer surpreender a Lusa: "As mudanças não impedirão que time jogue num esquema ofensivo", acredita o treinador, que comanda a equipe pela segunda vez após a demissão de Ivair Cenci. Ele contará com o retorno do zagueiro Moisés, recuperado de uma entorse no tornozelo. Contra a Lusa, e jogando casa, o Vila pretende explorar as jogadas de linha de fundo enquanto torce por melhores finalizações de Zinho e Wesley Brasília. O ataque marcou 8 gols contra 11 gols sofridos pela equipe que tem 11 pontos ganhos e ocupa a 16ª posição na classificação da Série B.