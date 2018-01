Desfalcado, Vitória teme São Caetano As falhas constantes da defesa do Vitória, em especial do goleiro Paulo Musse, fizeram com que o técnico Joel Santana treinasse posicionamento de marcação nos últimos dias para pegar o difícil São Caetano neste domingo, no estádio Anacleto Campanella, às 16 horas. O goleiro Felipe da equipe de juniores será o novo titular do gol rubro-negro. O zagueiro Aderaldo que fez quatro gols contra em 11 jogos foi dispensado pela direção. O zagueiro Adaílton retorna à equipe após cumprir suspensão automática, mas Joel terá sérios desfalques para a partida, como o lateral-direito Ramalho e o atacante Zé Roberto, suspensos, além do lateral esquerdo Paulo Rodrigues contundido. O meia Alann Delon que extraiu um dente é dúvida. Maurício entra na lateral direita, Almir na esquerda e no ataque Alecsandro é a opção imediata para a vaga de Zé Roberto. Róbson Luiz e Samir também disputam vagas no time. As dúvidas só serão tiradas no vestiário momentos antes do jogo devido à estratégia de Joel Santana de tentar confundir o técnico adversário.