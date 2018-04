Desfalque no Chile, Felipe aposta que Vasco vai à final

Pelo fato de ser considerado uma peça-chave para o jogo do próximo domingo, contra o Flamengo, novamente no Engenhão, pela rodada final da competição nacional, Felipe será poupado no Chile e por isso acabou ficando no Rio para estar em boas condições no duelo em que o time carioca tentará vencer para ter chances de fechar o Brasileirão como campeão. Para isso, a equipe vascaína ainda precisará contar com uma derrota do Corinthians para o Palmeiras, no Pacaembu.

"O desgaste é muito grande nesta reta final, mas temos um elenco muito forte. Todos os jogadores têm condições de ajudar o Vasco. Infelizmente não vou poder ajudar contra a Universidad de Chile, mas acredito que vamos conseguir a classificação. Estou aqui na torcida", afirmou Felipe, ao site oficial do Vasco, depois de correr no gramado do clube e fazer um trabalho muscular na manhã desta terça.

"Ele realizou um trabalho regenerativo para acelerar a recuperação através da liberação dos hormônios recuperativos e fez trote para oxigenar a musculatura. Felipe está muito bem, treinando bem e não será problema para o jogo de domingo", garantiu o fisiologista do Vasco, Daniel Gonçalves.

O treino realizado na manhã desta terça contou com os jogadores que não viajaram a Santiago para o duelo contra a Universidad de Chile. Entre eles estava o volante Eduardo Costa, que voltou a realizar uma atividade intensiva com bola depois de ter se recuperado de um estiramento na coxa.

Por ter empatado por 1 a 1 no duelo de ida, no Rio, o Vasco precisará de uma vitória simples ou de um empate por dois ou mais gols nesta quarta para avançar à final da Sul-Americana. Uma igualdade por 0 a 0 classifica a equipe chilena por causa do gol marcado fora de casa.