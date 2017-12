Desfalques atormentam Luxemburgo O Santos vai ter de continuar convivendo com desfalques e Luxemburgo começa nesta terça-feira a montar a equipe para o jogo contra o Paysandu, no domingo, em Belém (PA), sabendo que não poderá contar com o lateral-direito Paulo César, que teve de ser internado domingo com dores abdominais e que deverá ter alta nesta terça-feira pela manhã para entrar numa rigorosa dieta. Preto Casagrande cumpre o último jogo de suspensão da série de três partidas que sofreu e a esperança é que o meia Elano e o lateral-esquerdo se recuperem para atuar no final de semana. Para o técnico Luxemburgo, os desfalques são um problema a mais na reta final do Brasileiro, agravado pela perda de mando de três partidas. Essa punição termina no dia 5, quando enfrenta o Grêmio. Só irá jogar na Vila Belmiro na última rodada do campeonato, dia 22, contra o Vasco da Gama. "O time tem que superar essas dificuldades se quiser ser campeão", disse o treinador, preocupado principalmente com a doença de Paulo César e o drama familiar vivido por Robinho. Esses dois fatos foram colocados na preleção do técnico no último domingo, quando pediu a vitória para os dois atletas que não poderiam ganhar. "É isso o que eles iriam querer se estivessem aqui", comentou, tentando resolver o delicado momento psicológico do grupo. Paulo César já apresentava um quadro clínico bem melhor na manhã e à tarde foi submetido a uma endoscopia que deixou os médicos animados. "Ele vai entrar agora em uma dieta específica e não tem condições de jogar no domingo", disse o médico Carlos Braga, que prevê uma semana para a recuperação do atleta. "Viajar para Belém, enfrentar o calor e a umidade daquela cidade pode agravar seu quadro clínico". Braga revelou que Paulo César teve um dia normal no sábado, em Curitiba (PR). "Treinou bem pela manhã, sem problemas, mas por volta das 22h30 me chamou em seu quarto, reclamando de uma forte dor na altura da barriga", disse o médico, que constatou uma forte distensão no abdome, sua barriga estava inchada e o intestino não funcionava. A primeira suspeita foi de apendicite ou uma úlcera perfurada, razão que levou o médico a levar o atleta até o hospital. No domingo mesmo conseguiu a transferência para o Hospital Santa Catarina. "Quando não havia mais risco, conseguimos isso porque o jogador pretendia ficar perto de sua família, que era amiga de um cirurgião daquele hospital". A medicação ministrada ao jogador e seu desgaste físico justificam, segundo o médico, que seja poupado para realizar uma dieta rigorosa. Dúvidas - Carlos Braga acredita que vai ser difícil Elano voltar ao time no domingo. Ele está se recuperando de uma contusão no tornozelo e ontem não apresentava mais o quadro de inchaço na região, mas ainda sentia muitas dores. "Vamos examiná-lo dentro de dois dias para ver se tem condições de jogar, mas vai ser muito difícil", avisou o médico. Já em relação ao lateral-esquerdo Léo, Braga é mais otimista. "A ressonância magnética e a ultra-sonografia confirmaram lesão de primeiro grau em sua coxa direita", informou. Normalmente, esse tipo de tratamento requer uma semana, mas o médico lembra que Léo é um jogador que se recupera das contusões com muita facilidade. "Dependendo da recuperação, ele viaja". O volante Bóvio, por outro lado, vai treinar normalmente esta semana e foi liberado pelos médicos depois de se recuperar de uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda.