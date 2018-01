Desfalques atrapalham América-MG Mesmo com chances remotas de classificação às semifinais da Copa Sul-Minas, o América Mineiro, campeão da competição no ano passado, parte com tudo para cima do Coritiba nesta quinta-feira à noite, na capital paranaense. O técnico Procópio Cardoso faz duas modificações no time, em razão de suspensões: o zagueiro Arley Álvares estará no lugar de André Figueiredo e, no ataque, Flávio Galvão inicia a partida, na posição de Alessandro. A outra alteração pode acontecer na intermediária, já que Tucho, contundido na goleada de 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, no fim de semana, pelo Estadual, fará exames antes do jogo para saber se tem condições. Caso não tenha, Fred será o substituto. O América continuam atrás de um goleiro para substituir Milagres, dispensado depois de 10 anos no clube. Os americanos procuraram Emerson, reserva do Atlético-MG, mas não houve acordo em razão do valor salarial pedido pelo atleta.