Desfalques defensivos atormentam o Cruzeiro O Cruzeiro fará difícil confronto contra o São Paulo, domingo, no Mineirão, com dois importantes desfalques na defesa: o capitão Leonardo Silva, suspenso com o terceiro cartão amarelo, e Thiago Heleno, expulso contra o Vitória. Dos zagueiros considerados titulares, apenas Gil iniciará a partida.