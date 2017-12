Desfalques do Brasil não iludem Autuori As duas baixas da seleção brasileira não iludem Paulo Autuori, brasileiro que dirige o Peru. O treinador campeão nacional em 95 com o Botafogo não imagina que a tarefa de sua equipe seja mais fácil com a ausência de Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho. Como convém, em momentos como esse, prefere a saída diplomática. "A qualidade do Brasil será sempre a mesma", disse Autuori. "Júnior joga mais por dentro, mas é forte. Kaká tem momentos de genialidade e Alex é mortal em lançamentos e em faltas", afirmou o treinador, ao analisar as principais opções de Parreira. "Por isso, é fundamental que os peruanos tenham confiança e acreditem também em seu talento." Autuori recebeu nesta segunda-feira um grupo tenso para começar os treinos para os jogos com Brasil e Equador, dias 16 e 19, respectivamente. Vários jogadores não participaram da rodada de fim de semana do Campeonato Peruano, porque aderiram à greve contra atrasos de salários. O treinador espera que o confronto entre atletas e dirigentes não tenha reflexos na seleção. Por enquanto, tem a sua disposição 14 jogadores - 11 que estão no país e três que vieram do exterior -, e até o fim da semana terá os 22 convocados. Os últimos a se apresentar, na sexta-feira, serão o goleiro Oscar Ibañéz, mais os meias Juan Carlos Bazalar, Júlio García e Alessandro Morán, do Cienciano. Eles defendem seu time contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela semifinal da Copa Sul-Americana.