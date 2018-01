Desfalques não abalam o Náutico O clima é de euforia no Náutico. O time conseguiu se recuperar na segunda fase da Série B fora de casa, contra o Remo, em Belém. Nem mesmo os desfalques da equipe para a partida de sábado contra o Marília, nos Aflitos, são motivos para diminuir o otimismo do clube. Sábado, o técnico Leivinha não poderá contar com quatro jogadores. O goleiro Edervan, o volante Wilson Surubim e o meia Adriano não jogam porque receberam o terceiro cartão amarelo e o lateral Vital cumpre suspensão por ter sido expulso na partida contra o Remo. Para Leivinha, as substituições não serão problema. "Temos bons jogadores e plenas condições de manter o padrão da equipe."