Desfalques não desanimam Joel Santana Depois do empate com o Cruzeiro, que considerou o ponto de partida para a reação no Campeonato Brasileiro, o técnico do Fluminense, Joel Santana, quer o Tricolor atuando como no segundo tempo contra o time mineiro, quando conseguiu igualar o placar. "A minha função no clube tem sido a de criar soluções para os problemas e não ficar choramingando derrotas", afirmou Joel, que terá alguns desfalques no jogo contra o Fortaleza, quarta-feira. O goleiro Kléber e os meias Zada e Djair sentem dores musculares. E Carlos Alberto ainda se recupera de um mal-estar que o deixou debilitado. Nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Júnior César viajou para a Turquia, onde vai atuar pelo Malatyaspor até maio de 2004. Revelado pelas divisões de base do Fluminense, ele vai poder disputar a Copa da Uefa. "Será bom para mim em vários aspectos: financeiro, técnico e profissional", disse o jogador. Agora o Tricolor só conta com Jadílson como opção para a posição.