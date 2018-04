Desfalques não desanimam o Botafogo O Botafogo tem três importantes desfalques para o jogo contra o Paysandu, nesta quinta-feira, às 20h30, no Mangueirão, em Belém. Mas o técnico Bonamigo já avisou que quer um time ?aguerrido? contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento no Brasileiro. O principal problema do Botafogo é Luizão, que sofreu cirurgia no joelho direito no começo da semana. Artilheiro do time carioca no Brasileiro, com 9 gols, ele deve ficar cerca de 3 meses longe dos gramados. Além de Luizão, o lateral-direito Ruy vive um drama com as seguidas contusões. O atleta sofreu estiramento na coxa direita e torceu o tornozelo direito. Assim, também desfalcará o time - pelo menos 20 dias. O lateral-esquerdo Jorginho Paulista é outro que não se recuperou de dores musculares e nem viajou para Belém. Bonamigo já escolheu Rodrigo Fernandes para jogar na direita e Renatinho para a lateral-esquerda. E no ataque, Schwenck será o titular ao lado de Almir, que admite estar vivendo um dos momentos mais difíceis na carreira. Ídolo do Botafogo na disputa da Série B, no ano passado, Almir foi vaiado em boa parte do jogo contra o Criciúma, na rodada passada. Abatido, foi confortado por Bonamigo, que tratou de conversar com o jogador. "Quero marcar um gol e dar a volta por cima. O treinador me deu muito apoio e vou buscar apresentar o futebol que a torcida quer vê", declarou Almir.