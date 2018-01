Desfalques não desaniman Atlético-MG O Atlético-MG terá desfalques na partida contra o Corinthians, nesta quinta-feira, às 20h30, no Pacaembu. Mas, embalado pela vitória sobre o Santos na última rodada, o time mineiro quer consolidar a reação e sair da zona de rebaixamento do Brasileirão - está atualmente com 28 pontos. Nesta quarta-feira, o técnico Marco Aurélio foi informado pelo departamento médico do clube que não poderá contar com o lateral-direito George, que não se recuperou de uma inflamação no músculo adutor da coxa esquerda. George foi substituído no treinamento coletivo pelo volante Zé Antônio, que deverá atuar improvisado na posição. Além disso, o lateral-esquerdo Rubens Cardoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro paraguaio Cáceres, contundido, não jogam contra o Corinthians. Assim, Henrique será mantido na zaga e Esquerdinha entra no lugar de Rubens Cardoso. Já no meio-campo, Rafael Miranda, que cumpre suspensão, cede lugar a Amaral. O volante retorna após uma ausência de cinco partidas devido a uma contratura muscular na coxa esquerda. Marco Aurélio, por outro lado, terá a volta do zagueiro Leandro Castan, que retorna à equipe após cumprir suspensão contra o Santos. Com isso, o treinador mantém o esquema 3-5-2. Animados, os jogadores falam em vitória no confronto com o Corinthians. "Se conseguirmos os três pontos lá, a gente vai começar a andar. Estamos ganhando, ganhando, mas parados ali (na zona de rebaixamento)", afirmou Amaral.