Desfalques não preocupam Carpegiani Mesmo sem poder contar com o lateral argentino Sorín e o volante Ricardinho, expulsos no primeiro jogo com o Flamengo (0 a 0), o técnico Paulo César Carpegiani vai manter o esquema tático do Cruzeiro no jogo desta quarta-feira, em João Pessoa (PB). Na decisão de uma vaga na final da Copa dos Campeões, o treinador da equipe mineira quer os seus jogadores exercendo forte marcação sobre o adversário e trabalhando bastante a bola nas jogadas de ataque. Carpegiani também condenou as declarações do técnico flamenguista Zagallo, que acusou o Cruzeiro de ter sido violento no último confronto. Para o treinador da equipe mineira, o objetivo do colega adversário foi o de pressionar a arbitragem antecipadamente para o segundo jogo, o que poderia prejudicar o seu time. "O Zagallo fala demais. Mas ninguém vai nos vencer no grito", afirmou. Para tentar a classificação e ainda sonhar com uma vaga na Libertadores de 2002, Carpegiani volta a escalar o time com um meio-de-campo com forte poder de marcação: Jackson assume a vaga de Ricardinho e atuará como terceiro volante, ao lado de Marcus Vinícius e Cléber Monteiro. No lugar de Sorín, entra o garoto Alex e Sérgio Manoel, que seria improvisado na lateral, jogará como meia, ajudando também na marcação pelo setor esquerdo. A novidade do Cruzeiro deve ser na zaga: a dupla Cris e Luisão, titular com o ex-técnico do time, Luiz Felipe Scolari, joga pela primeira vez sob o comando de Carpegiani. Os dois estavam servindo às seleções brasileiras (principal e Sub-20).