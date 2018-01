Desfalques não preocupam Geninho Mesmo sabendo que ficará sem Fábio Luciano, Kléber e Gil - convocados para a seleção brasileira - até o dia 29, quando termina a Copa das Confederações, Geninho acredita que o Corinthians terá condição de continuar evoluindo no Campeonato Brasileiro. "O elenco é bom, tem substitutos à altura", sustenta o treinador. O Corinthians também comemorou a convocação de três de seus jogadores para a seleção Sub-20, que vai disputar os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto: os laterais Coelho e Moreno e o volante Wendell. Moreno, que divide com Róger a responsabilidade de substituir Kléber, é mais um desfalque no time principal. No domingo, contra o São Caetano, no ABC, Fábio Luciano, Kléber e Gil estão confirmados. O único desfalque é o atacante Liedson, suspenso pelo terceiro amarelo. Ele deve ser substituído por Leandro Amaral. "É difícil falar no começo da semana sobre o time que vai jogar no domingo, mas o Leandro deve entrar no lugar do Liedson porque está com mais ritmo de jogo", adiantou o técnico. O jogador que ameaça a escalação de Leandro Amaral é Lucas, que se recuperou surpreendentemente bem de uma cirurgia no pé esquerdo e tem sido um dos destaques dos últimos treinos. No entanto, como está fora de ritmo, deve ser relacionado para o banco de reservas no domingo. Animado com a possibilidade de começar jogando sua segunda partida pelo Corinthians, Leandro já pensa em continuar no clube até o fim do ano. "Quando cheguei, disse que poderia sair em junho mas só se aparecesse alguma proposta do exterior. Como isso não aconteceu, vou cumprir o meu contrato até 31 de dezembro", explicou o jogador.