Desfalques não preocupam Luxemburgo Mais uma vez o técnico Vanderlei Luxemburgo vai escalar um time bem diferente, só que agora não por opção. Até esta segunda-feira, o treinador contabilizava quatro desfalques (Robinho, Paulo César, Elano, Deivid), mas nesta terça ainda fará testes com Antônio Carlos para saber se o jogador terá condições de jogar. Fora isso, Tápia voltou da seleção chilena sem a vaga de titular garantida e o treinador vai amadurecer nesta terça sua intenção de manter Mauro na equipe. Robinho está na seleção que disputará o amistoso quarta-feira na Alemanha, Deivid e Elano vão cumprir suspensão automática, enquanto Paulo César está contundido e Antônio Carlos pode não ser liberado pelos médicos. Todos esses desfalques numa partida que vale seis pontos, já que o Atlético-PR disputa a liderança do campeonato. Se os desfalques não agradam ao técnico, ele procura valorizar os jogadores que foram chamados para ocupar o lugar dos titulares. "Na foto do campeão, nunca estão os onze jogadores titulares", disse ele. Lembrando que essa situação é normal numa competição longa como o Brasileiro. "Quando você prepara uma equipe para ganhar um campeonato, trabalha o elenco, não os jogadores. Eles fazem falta, mas tenho um elenco que vai corresponder à nossa expectativa." Isso, mesmo sendo Robinho, Elano e Deivid responsáveis por 39 dos 66 gols marcados na competição. "Mas podemos ganhar o jogo com um gol do William, por que não??, comentou Luxemburgo. Esses números não assustam Basílio, ele mesmo um dos artilheiros da equipe e já jogou três vezes com William. No jogo de sábado, contra o Paraná, cada um marcou o seu gol. "Os desfalques são importantes, mas o Santos tem um elenco forte, que já demonstrou capacidade de superar esse tipo de dificuldade." Basílio está preparado para enfrentar um adversário que comete poucos erros e tem uma defesa muito forte. "Mas perdemos a primeira partida e agora só a vitória nos interessa, pois não haverá outra oportunidade para descontarmos os três pontos perdidos em Curitiba", comentou, lembrando que o objetivo do Santos é vencer todas as partidas em casa e conquistar pontos fora. "Só assim seremos campeões." Luxemburgo concorda. Acha que o Atlético-PR é um time que foi se ajustando na competição. "Tomou uma goleada aqui, deu outra ali e o Levi foi ajustando o time que está com o pensamento voltado para a competição e que só quer ganhar. Nós também queremos e essa é a linguagem de quem pretende ganhar a competição." O Santos está concentrado desde esta segunda-feira à noite e realiza novo treinamento nesta terça à tarde. Se não puder jogar, Antônio Carlos será substituído por Domingos. Flávio será mantido no lugar de Paulo César. Marcinho poderá ficar com a vaga de Elano, enquanto Robinho e Deivid serão substituídos por Basílio e William. Mauro poderá ser mantido na equipe. O que Luxemburgo quer mesmo é a Vila Belmiro lotada e nesta segunda convocou os torcedores para lotarem o estádio. "O torcedor é meu centroavante e pode suprir os desfalques."