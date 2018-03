Desfalques não preocupam o Coritiba O técnico Paulo Bonamigo alertou os jogadores do Coritiba para ter concentração total durante toda a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ele pretende evitar que o time cometa os erros apresentados na derrota por 3 a 1 para o Santos, na última rodada do Brasileiro. "O futebol é feito de detalhes e nós pecamos nos detalhes", avaliou Bonamigo. "Agora, precisamos ter uma performance melhor porque o jogo é em casa e precisamos ir em busca de resultado positivo." O Coritiba terá, ao todo, seis desfalques para o jogo. Os volantes Reginaldo Nascimento e Willians e o meia Tcheco estão suspensos, o lateral Adriano está na seleção Sub-23 e o zagueiro Odvan sentiu uma contratura muscular na coxa direita. Para piorar, o meia Jackson sofreu uma luxação no ombro direito durante o treino desta terça-feira. Segundo um dos médicos do clube, Valmir Sampaio, ele deverá ficar afastado dos campos cerca de três semanas. No lugar de Jackson, entra Pepo. Na ala direita deve jogar Ceará e na da esquerda, Leandro, Lira e Souza disputam uma vaga. Os zagueiros Danilo e Nivaldo irão substituir Odvan e Reginaldo Nascimento, enquanto Roberto Brum retorna ao time, após recuperar-se de uma contusão abdominal. As alterações não preocupam Bonamigo. Afinal, contra o Paysandu, em Belém, o time também não tinha seis jogadores titulares e venceu por 3 a 1. "A resposta foi superpositiva e vamos trabalhar em cima disso", disse o técnico do Coritiba. O goleiro Fernando também elogiou o time. Segundo ele, a derrota em Santos é "plenamente aceitável", desde que os jogadores não se deixem "abalar". "Nos últimos 12 jogos tivemos duas derrotas só", lembrou. "A média está excelente e temos que mantê-la."