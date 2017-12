Desfalques não preocupam Parreira Após criar um bom ambiente entre os jogadores e conscientizá-los sobre a importância de servir à seleção brasileira, a nova estratégia do técnico Carlos Alberto Parreira é a de impor a força do futebol nacional também por meio das palavras. Nesta terça-feira na apresentação do grupo no Aeroporto Santos Dumont, que não contou com o atacante Ronaldo, do Real Madrid, o treinador foi categórico ao afirmar que o pensamento de todos é o de encerrar o ano na liderança da disputa sul-americana das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. ?Temos que pensar grande. Pensar em terminar o ano em primeiro lugar na competição", frisou Parreira, que no domingo enfrenta os peruanos, em Lima, e no dia 19, o Uruguai, em Curitiba. Ao falar sobre a ausência do lateral-esquerdo Roberto Carlos, do Real Madrid, e do atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, o técnico voltou a exaltar as qualidades do futebol brasileiro. ?Nosso futebol tem condições de superar a falta de qualquer jogador no grupo.? Em rápida análise sobre a seleção peruana, Parreira demonstrou respeito e não destacou nenhum atleta em especial. ?A preocupação é com todos os jogadores do Peru, porque possuem experiência e ganharam uma nova personalidade sob o comando do Autuori (Paulo, técnico).? Sobre a greve deflagrada pelos jogadores da Primeira Divisão do Campeonato Peruano, por causa do atraso no pagamento dos salários, Parreira disse não acreditar que a situação vá influenciar no desempenho dos adversários de domingo. Para o treinador, nenhum atleta poupará esforços na hora em que estiver dentro de campo defendendo as ?cores de seu país?. Após a apresentação no fim da tarde dos jogadores no aeroporto, a seleção seguiu para a Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, onde nesta quarta-feira inicia os treinamentos. As exceções na viagem do grupo foram o meia Alex, do Cruzeiro, o volante Gilberto Silva, do Arsenal, e o goleiro Dida, do Milan, que seguiram à noite para a concentração em um carro fretado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já Ronaldo teve sua liberação justificada para resolver ?problemas particulares?. Até o início da noite desta terça-feira, a CBF não havia informado quando o atacante se apresentaria, mas a previsão era a de que ocorresse até esta quarta-feira pela manhã. Ronaldinho Gaúcho, que mesmo cortado do grupo, por causa de uma contusão muscular na coxa direita, viajou da Espanha alegando que se integraria à seleção, não compareceu no Santos Dumont. E nem havia chegado à Granja Comary na noite desta terça-feira. Apesar de ter vindo para o Brasil, o jogador foi liberado pela CBF de qualquer compromisso com a seleção. O novato da seleção, o lateral-esquerdo Leandro, do Cruzeiro, foi o primeiro a chegar nesta terça-feira ao Santos Dumont. O atleta não escondeu sua felicidade por estar no elenco e disse ter recebido conselhos do técnico de sua equipe, Vanderlei Luxemburgo. De acordo com o atleta, o treinador disse existir um bom ambiente na seleção, o que facilitará sua adaptação. ?Vou procurar aproveitar ao máximo e ficar na cola do Alex. Segui-lo para tudo que é canto?, divertiu-se ele em referência ao companheiro de time.