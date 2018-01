Desfalques no clássico paranaense Atlético-PR e Paraná se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba, pela Copa Sul-Minas. O campeão brasileiro está em 4º lugar na competição, com 10 pontos, um a mais que seu rival local, que ocupa a 6ª posição. As duas equipes terão desfalques no clássico. No Atlético, o técnico Geninho ainda não pode contar com o líbero Nem, que operou recentemente o joelho. Além dele, o zagueiro Gustavo foi expulso na partida contra o Juventude, na última rodada, e será substituído por Wellington Paulo. A situação do Paraná é mais complicada. Seus dois jogadores mais experientes, o zagueiro Ageu, suspenso, e o atacante Maurílio, contundido, não jogam. Naílton e Luciano entram em seus lugares. O técnico Paulo Bonamigo também corre o risco de não contar com o atacante Márcio, artilheiro do torneio com seis gols. Contra o Atlético-MG, na semana passada, Márcio sentiu uma lesão na virilha e pode ser substituído por Leandro Alves. As quatro últimas partidas entre as duas equipes foram marcadas pelo equilíbrio. Todas terminaram empatadas, mas desde 1999 que o Paraná não vence o Atlético. Os dois times já se enfrentaram 49 vezes e cada um ganhou 14 jogos, com 21 empates. A Copa Sul-Minas terá mais três jogos nesta quarta-feira: Criciúma x Figueirense, Joinville x Tubarão e América-MG x Pelotas.