Desfalques obrigam Marília a mudar esquema Sem poder contar com os dois zagueiros titulares, o técnico Flávio Lopes está encontrando dificuldades para definir qual será o time do Marília para jogo de domingo contra o Ituano, em Itu, pelo Campeonato Paulista. A novidade pode ser o esquema 3-5-2. Com Romildo suspenso pelo terceiro amarelo e Wladimir expulso na derrota de 4 a 2 pra o Santo André, três jogadores disputam as vagas: Ednelton, Júlio Cesar e Ari. No entanto, todos podem aparecer entre os titulares. É que o lateral-direito Jaiminho não vem agradando e pode deixar o time titular. Caso isso aconteça, o volante João Marcos pode ser improvisado na ala. O time, porém, só deve ser definido no coletivo que está marcado para a próxima sexta-feira. O volante Leandro Ávilla, que se recupera de contusão na região lombar, deve continuar de fora. O Marília ocupa a quinta colocação do Grupo 2, com 13 pontos, e briga por uma das vagas à próxima fase.