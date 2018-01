Desfalques para a final não preocupam o São Caetano Em grande fase, o São Caetano nem se abala com as dificuldades que estão aparecendo pelo caminho. Agora, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, domingo, contra o Santos, no Morumbi, o técnico Dorival Júnior terá dois importantes desfalques no time titular: o volante Glaydson e o meia Canindé. Mas, com os dois titulares suspensos, Dorival Júnior não tem problema para definir os substitutos. As vagas devem ficar com o volante Marabá e o meia Ademir Sopa. ?Durante o campeonato, tivemos vários desfalques por causa de contusão ou suspensão e todo mundo que entrou no time substituiu à altura o companheiro. Assim, acho que não teremos problemas?, disse Dorival Júnior. Depois da histórica goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo, na semifinal de sábado, os jogadores do São Caetano ganharam dois dias de folga. Assim, eles só voltam aos treinos nesta terça-feira, quando se reapresentam às 8h30 no Estádio Anacleto Campanella. Negócios Enquanto o técnico Dorival Júnior prepara o time para as finais do Paulistão, o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, aproveita a boa fase para anunciar que já tem acertado a contratação de cinco reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que começa em maio. Na realidade, alguns nomes já eram conhecidos, como o do meia Gláucio, do Paulista, o do lateral-direito Peter e o do atacante Pedro Júnior, ambos emprestados pelo Cruzeiro. As novidades, no entanto, são o atacante Luan, revelação do União São João, e o meia Athos, do Criciúma. Os reforços devem se integrar ao elenco do São Caetano nos próximos dias.