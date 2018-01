Desfalques preocupam Barbieri no Guarani O Guarani perdeu nesta quinta-feira dois importantes jogadores para a partida contra o Inter no próximo sábado, às 18 horas, no estádio Beira-Rio, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Marquinhos sofreu uma contratura muscular na parte posterior da coxa direita e deverá ficar 15 dias afastado do time. Além dele, o lateral-esquerdo Gílson, que ficou fora dos treinos por dez dias em razão da morte de sua mãe, sente dores na perna esquerda e também não deve jogar. Com isso, Alex seguirá como titular da lateral, enquanto no meio-de-campo, o técnico Barbieri ainda não definiu quem será o substituto. Simão, que vem atuando improvisado na vaga do lateral-direito Ruy, suspenso, pode voltar ao meio, dando nova chance a Patrício. Reinaldo também luta por uma vaga no meio. A definição do time vai acontecer num treino tático previsto para esta sexta-feira no Brinco de Ouro.