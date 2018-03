Desfalques preocupam Mário Sérgio Ainda irritado com a arbitragem de Romildo Corrêa no jogo do último sábado, contra o São Paulo, o técnico do São Caetano, Mário Sérgio, já começa a preparar o time que enfrenta o Atlético-PR, na quarta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A escalação do time que vai receber os atleticanos não será nada fácil, uma vez que quatro jogadores são desfalques certos. Marcinho, Ramalho, Marcelo Mattos e Silvio Luiz receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. Por outro lado o zagueiro Dininho e o volante Marco Aurélio, ausentes contra o São Paulo, têm retorno garantido. Independente dos desfalques, Mário Sérgio quer esquecer o jogo contra o São Paulo e vai depositar todas as suas atenções no time do Atlético-PR. A equipe comandada pelo técnico Oswaldo Alvarez está embalada depois da vitória sobre o Corinthians. "O Atlético-PR é uma grande equipe e mostrou isso no domingo, quando venceu o Corinthians. Isso mostra que teremos um jogo dificílimo na quarta-feira", acredita Mário Sérgio.