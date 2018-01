Desfalques preocupam Scolari O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, não poderá contar com pelo menos quatro jogadores na partida dessa quarta-feira contra o Internacional, no estádio Independência, no encerramento da fase classificatória da Copa Sul-Minas. O time mineiro, líder do grupo C, com 11 pontos, e com a vaga já garantida nas semifinais da competição, não terá o atacante Müller, que sofreu uma cirurgia de hemorróidas e deve ficar 20 dias afastado, o volante Ricardinho, convalescendo de pancada na coxa direita, o meia Marcus Vinícius, com um corte no pé, e o zagueiro Cléber, que será poupado. Em contrapartida, o lateral-esquerdo argentino Sorín, que não atuou na vitória de 1 a 0 sobre o Democrata, no fim de semana, pelo Campeonato Mineiro, recuperou-se de uma contusão no tornozelo direito e deve ser retornar à equipe. Com as ausências, Scolari deve dar chances a reservas como os meias Marcos Paulo e o colombiano Viveros e o lateral-direito Maicon. O goleiro Bosco e o atacante Marcelo Ramos são presenças garantidas no time. Oséas disputa a vaga de Müller com Geovanni e o escolhido só será conhecido minutos antes do jogo.