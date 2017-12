Desfalques preocupam técnico do Santos Não bastasse perder Robinho em definitivo para o Real Madrid, o técnico Gallo vai ter de mexer radicalmente na equipe para o jogo contra o Coritiba, domingo, na Vila Belmiro. Giovanni, Zé Elias e Bóvio levaram o terceiro cartão amarelo quarta-feira em Belém e irão cumprir suspensão automática, enquanto Ávalos e Diego deixaram o campo contundidos e passarão por exames nesta sexta-feira para saber quando terão condições de jogar". Com esses seis desfalques, resta um consolo para o treinador: o volante Fabinho e o atacante Basílio foram liberados pelos médicos para jogar domingo. Nesta quarta-feira, eles participaram de um mini-coletivo com o time B e hoje (26) serão submetidos a outros esforços com bola. "O retorno desses dois jogadores estava dentro de nossa programação", disse o médico Carlos Braga, revelando que na segunda-feira eles passaram por exames que mostraram a curta da lesão muscular. O lateral-direito Paulo César, entretanto, só deverá jogar dia 11, contra o Flamengo, informou o médico. Sua maior preocupação atual, no entanto, é com o zagueiro Ávalos, que sofreu um estiramento na coxa.