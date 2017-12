Desfalques preocupam Zetti no Fortaleza Três jogadores do Fortaleza estão machucados e podem desfalcar o time na partida do próximo sábado, às 16 horas, contra o Bahia, no Castelão, pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Picolli está com uma distensão na panturrilha esquerda; o ala esquerda Mazinho Lima reclama de uma lesão na coxa esquerda; e o atacante Edson Araújo sente dores no ligamento inguinal próximo ao quadril direito. O treinador Zetti espera pela recuperação do trio até a quarta-feira. Caso não possa contar com eles entram no time Fernandão, Juninho Goiano e Marco Antônio, respectivamente. Para o lugar do meia Juninho Cearense, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Zetti pretende recuar o atacante Guaru. Logo após o coletivo desta quinta-feira jogadores iniciam um regime de concentração. A venda dos ingressos começou nesta terça-feira aos preços de R$ 15,00 (cadeira inferior) e R$ 10,00 (cadeira superior). Nas duas vezes em que enfrentou o Bahia na atual Série B, o Fortaleza não venceu. Empatou uma partida por 2 a 2 e perdeu a outra por 2 a 0. Os dois jogos foram realizados na Fonte Nova, em Salvador.