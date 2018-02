Desfigurado, Palmeiras recebe Marília Uma sucessão de péssimas notícias marcaram a preparação do Palmeiras para a importante partida deste sábado , às 18h30, contra o Marília, no Parque Antártica, válida pela 15ª rodada do Campeonato Paulista. O clube está a 21 pontos do líder São Paulo e a cobrança dos conselheiros e torcedores cresce a cada partida. Candinho soube que perdeu Pedrinho por um mês - no pisão que levou de Sebá no jogo contra o Corinthians, sofreu uma fissura no terceiro dedo do pé esquerdo. Magrão, cortado da Seleção, sofreu estiramento na coxa direita que deverá deixá-lo fora dos campos de 10 a 15 dias. Marcos está em Goiânia com o time de Parreira. O ambiente, que já estava ruim com as três derrotas consecutivas - a última por goleada, 4 a 1, para o América de Rio Preto, e a ameaça de rebaixamento no 12 º colocado do Paulista -, só piorou com as contusões dos líderes do elenco. "Não vou negar que ficou tudo mais difícil. Mas o meu elenco que é carente de jogadores experientes, terá de se virar. Precisamos ganhar para acabar com esse clima ruim que pode contagiar na Libertadores que estamos indo bem", alertou, preocupado, Candinho. A tensão do treinador é tão grande que ele resolveu esconder a equipe que enfrentará o Marília. Depois da derrota diante do América, Candinho não fez nenhum treinamento para dar conjunto à equipe. A sua vontade era evitar que a imprensa divulgasse o time que colocará em campo. A sua grande dúvida é Diego Souza que está em péssima fase. Como Lúcio está livre de suspensão se tornou muito provável a escalação de Fabiano na meia esquerda. "Não adianta que eu não vou escalar o time. Vou deixar para a hora da partida. Não tenho porque antecipar", avisa Candinho. No ataque, o desempenho de Osmar e Ricardinho em Rio Preto foi péssimo. Há a chance da entrada de Warley desde o início do jogo. Mas Candinho está em dúvida. "Infelizmente meus atacantes não estão rendendo o que precisamos. Mas não há outras opções no grupo. Mas confio neles, não vou desvalorizá-los." Frustração - Candinho tentou disfarçar, mas ficou abalado ao saber que Pedrinho não poderá jogar por um mês. "Eu fiz todo o trabalho para recuperá-lo. Coloquei aos poucos no time. Primeiro 15 minutos, depois 30 minutos e agora que tinha condições de atuar uma partida inteira fica fora. É muita falta de sorte", desabafou, irritado. O treinador poderá escalar de novo Corrêa na lateral direita. A sua improvisação tem dado mais certo do que entrar com André Cunha ou Bruno. Gláuber também já está livre de suspensão e deverá substituir Gabriel que foi mal diante do América. Candinho conversou por uma hora com os jogadores antes do treinamento desta sexta-feira. Sua principal preocupação foi acalmar os atletas, tensos, pelo importante jogo contra o Marília ser no Parque Antártica, com os exigentes torcedores palmeirenses. "Falei que é muito melhor jogar na nossa casa. Os jogadores que precisam trazer a torcida para o nosso lado. Falei que não pode haver essa história de medo do Parque Antártica", avisa. O fraco futebol do péssimo elenco do Palmeiras tem mexido com os nervos de Candinho - que está irritadíssimo. "Eu quero a reação do time. Não suporto essa história de rebaixamento. Mas eu deveria saber que as coisas estavam ruins por aqui. Só se troca técnico quando o time tem problemas."