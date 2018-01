Desfile de estrelas na festa da Fifa O Estádio Santiago Bernabéu será, amanhã, palco de um verdadeiro desfile de estrelas do futebol. O Real Madrid enfrentará a seleção mundial, às 18h30, em jogo que marca o encerramento das festas pelo centenário do clube espanhol, eleito pela Fifa, no ano passado, como o melhor do século 20. A partida terá transmissão pela ESPN Brasil. Além da reunião de grandes craques da atualidade, o amistoso marcará o encontro do técnico Luiz Felipe Scolari, que dirigirá o time do resto do mundo ao lado do italiano Arrigo Sacchi, com três alemães, adversários na final da Copa do Mundo, em Yokohama, no Japão: o goleiro Oliver Kahn, o meia Michael Ballack e o atacante Miroslav Klose. "Espero que os alemães sejam um pouco mais efetivos neste jogo (que na final da Copa)", brincou Felipão, pouco depois de ter chegado à capital espanhola. Ballack foi o único que não enfrentou os brasileiros na decisão do Mundial, porque estava suspenso. O treinador, que, no sábado, foi apresentado como comandante da seleção portuguesa, em Lisboa, disse que espera ver o time motivado e não encarando o jogo como uma simples festa. E declarou que conversará bastante com seus atletas para que fiquem atentos a Ronaldo, caso o atacante jogue. Sua escalação não está confirmada. "Vamos conversar sobre como parar Ronaldo e o time do Real Madrid para podermos vencê-los." O único jogador que atua no Brasil a participar da festa será o meia Kaká, do São Paulo. Ele chegou a Madri na segunda-feira acompanhado do empresário, Wagner Ribeiro. Os outros brasileiros convocados para a seleção mundial são Rivaldo, do Milan, e Cafu, da Roma. Cafu foi chamado hoje por Felipão ao lado de Roberto Baggio. Os dois vão substituir o romeno Christian Chivu e o tunisiano Hadem Trabelsi, ambos do Ajax, cortados por contusão. O lateral-esquerdo Roberto Carlos não poderá defender o Real, porque está machucado. Alguns dos astros a representar a equipe de Felipão são os italianos Paolo Maldini e Alessandro del Piero, o argentino Pablo Aimar, o francês Lizarazu, o marroquino Naybet, o belga Wilmots, o japonês Nakata, o espanhol Baraja e o holandês Roy Makaay. A Fifa, que será representada no Santiago Bernabéu por seu presidente, Joseph Blatter, reservou a data especialmente para a partida festiva. Por isso, não será realizado nenhum jogo oficial, em nenhum país, nesta data. O Real Madrid tem motivos de sobra para fechar o ano do centenário com um grande evento. A temporada não poderia ter sido melhor para o clube espanhol, que, após a Copa do Mundo, conseguiu tirar Ronaldo da Internazionale de Milão. O time ganhou a Copa dos Campeões da Europa, no primeiro semestre, e o Mundial Interclubes, há duas semanas. Até a noite de hoje, haviam sido vendidos 55 mil ingressos dos 70 mil colocados à disposição do público. O árbitro do confronto será o italiano Pierluigi Collina, eleito o melhor do Mundial da Coréia e do Japão.