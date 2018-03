Desgastado, Cruzeiro pode poupar jogadores A seqüência de partidas pode levar o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, a poupar alguns jogadores neste sábado, às 16h, diante do Criciúma, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não adiantou a escalação do time, mas deixou no ar a possibilidade. O recado mais claro, porém, foi dado pelo preparador físico do clube mineiro, Antônio Carlos Mello. "Estamos entrando na área de risco. O time está desgastado", sentenciou. Líder do Brasileirão com 21 pontos e finalista da Copa do Brasil, o Cruzeiro fez 18 partidas nos últimos dois meses. Porém, a única alteração confirmada será a entrada de Zinho no lugar do meia Sandro, que será preservado para que se recupere de uma lesão. Luxemburgo poderá também poupar o atacante Aristizábal, mantendo Mota no time. O colombiano se contundiu na partida contra o Goiás, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Com a preocupação de não passar a idéia de menosprezo à equipe catarinense, Luxemburgo também não descarta a possibilidade de deixar no banco a principal estrela do time. "Estou respeitando demais porque eu sei que o jogo vai ser difícil e eu quero o jogador inteiro. Se eu achar que o Alex não vai ter 90 minutos para render, eu posso deixar o Alex de fora para entrar com 15 minutos do segundo tempo para dar o máximo dele".