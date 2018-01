Desgaste preocupa técnico do Inter Um adversário fora de campo começa a preocupar o Internacional: o desgaste físico. Sem tempo de recuperar os jogadores depois de cada partida, o técnico Muricy Ramalho está incomodado com a condição de cada atleta. Por isso, ele evitou confirmar a equipe que enfrentará o Atlético-MG, neste domingo, às 18h10, no Mineirão. A definição só será tomada depois de uma reunião entre a comissão técnica e o departamento médico do clube gaúcho. De qualquer maneira, Muricy terá de mudar o Inter em relação ao time que bateu o Fortaleza (2 a 1), fora de casa. Ricardinho, que fraturou um osso do rosto, foi operado ontem e só retorna em um mês. Outro desfalque será o meia Jorge Wagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alex será o substituto. Por outro lado, o treinador tem à disposição os meio-campistas Perdigão e Tinga, que retornam de suspensão. Na defesa, o zagueiro Ediglê deverá ser mantido na equipe, ao lado de Índio e Edinho. Decisão que forçará Muricy a entrar em campo novamente no 3-5-2.