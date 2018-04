Desinteressado, São Paulo perde do XV de Piracicaba no Morumbi

SÃO PAULO - Totalmente desinteressado no Campeonato Paulista, o São Paulo mal assustou o XV de Piracicaba, neste sábado à noite, no Morumbi, e acabou merecidamente derrotado por 1 a 0, gol de Luiz Eduardo. A torcida foi complacente com os reservas tricolores e cantou diversas vezes "É! Quarta-feira!", lembrando que o jogo que vale, novamente no Morumbi, é diante do Atlético-MG, no meio da próxima semana. Nos minutos finais, percebeu a paciência e vaiou.

O resultado desta noite muda pouca coisa a situação do São Paulo no Paulistão. A equipe continua líder, com 41 pontos, a sete da Ponte Preta. A vitória teria sido útil somente para garantir a equipe tricolor decidindo em casa eventuais semifinal e final. Já o XV, com 22 pontos, não cai mais. No domingo que vem, cumpre tabela contra o Botafogo.

O JOGO

Antes mesmo de o jogo começar, Ney Franco avisou que Denilson e Rodrigo Caio não jogariam o segundo tempo, poupados. Únicos titulares em campo (Fabrício também disputa posição), eles seriam preservados visando o jogo contra o Atlético.

Mas a impressão que se tinha no Morumbi era que o time tricolor inteiro estava se preservando. O primeiro tempo só não foi de todo horrível porque o XV de Piracicaba colocou duas bolas na trave. Se fosse depender só do São Paulo, muitos torcedores teriam dormido aproveitando a calmaria de um estádio vazio.

Só para não dizer que o time da casa não fez nada no primeiro tempo, aos 21 minutos Jadson cobrou falta, Rodrigo Caio resvalou e Ademilson tentou de voleio, mandando muito por cima. O XV respondeu com duas bolas na trave. A primeira com Marcelo Soares, em lance parado por impedimento. A outra numa pancada de Márcio Diogo que explodiu no travessão.

Antes mesmo do intervalo Ney Franco fez duas substituições. Tirou Jadson, que começou a reclamar de dores na virilha, e deu aguardada chance para João Schmidt. Diante da imobilidade do time, tirou Denilson, jogou Rodrigo Caio para o meio-campo e colocou Lucas Farias na lateral.

Em dois minutos do segundo tempo, o São Paulo fez mais do que no primeiro. Logo de cara Rodrigo Caio arriscou de longe, forte, e Bruno Fuso pegou. Pouco depois, Edson Silva pegou sobra na área, foi fominha e chutou em cima do goleiro.

Mas a blitz durou pouco tempo. Logo o XV saiu para o jogo e abriu o placar. Após escanteio batido da esquerda, Luiz Eduardo subiu mais que Rodrigo Caio e fez de cabeça. Logo depois, o volante sairia para dar lugar a Henrique Miranda.

Quem esperava o São Paulo pressionando, viu o XV mais perto de fazer o segundo do que levar um gol. Denis fez duas ótimas defesas, num chute de Janilson após falha de Cortez na marcação, e numa batida de Marcelo Soares. Motivo suficiente para a torcida caipira tirar onda e cantar olé.

A derrota encerra uma incoerência da campanha tricolor. Até aqui haviam sido seis jogos do time reserva, com seis vitórias. Melhor do que os titulares, responsáveis até então pelos únicos tropeços: derrotas para Santos e Corinthians, empates com Palmeiras e Ponte Preta. Ou seja: contra todos os times mais duros.

SÃO PAULO 0 X 1 XV DE PIRACICABA

SÃO PAULO - Denis; Rodrigo Caio (Henrique Faria), Rhodolfo, Edson Silva e Cortez; Denilson (Lucas Farias), Fabrício e Jadson (João Schmidt); Cañete, Wallyson e Ademilson. Técnico - Ney Franco.

XV DE PIRACICABA - Bruno Fuso; Vinicius Bovi, Luiz Eduardo, Pedro Paulo e Janilson, Glauber, Diego Silva (Adilson Goiano), Danilo Sacramento e Diguinho (Adriano); Márcio Diogo (Paulinho) e Marcelo Soares. Técnico - Edison Só.

GOL - Luiz Eduardo, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Eduardo e Danilo Sacramento.

RENDA - R$ 256.970,00.

PÚBLICO - 9.308 torcedores.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).