Desmanche já ameaça o Santo André Com uma possível eliminação precoce no Campeonato Brasileiro da Série B, o Santo André poderá fazer, nesta sexta-feira, seu último jogo do ano e, com isso, já há um desmanche do elenco à vista. Querido pela torcida e um dos destaques do time na competição, o meia Rafinha, por exemplo, pode ter feito sua última partida no empate, em casa, com o Santa Cruz. Ele foi expulso no jogo passado e cumprirá suspensão automática contra o Grêmio. Rafinha tem seu passe preso ao São Paulo. Outros jogadores como Marco Antônio, também do São Paulo, e Rodrigão, com passe livre, vivem dilema parecido. Eles devem procurar outros clubes logo após o jogo de sexta, caso o Santo André seja realmente eliminado da Série B. O técnico Sérgio Soares, por enquanto, não lamenta a situação. Ele diz que estas definições são normais ao término de cada temporada. A sua própria situação, por exemplo, está indefinida. Com sete pontos no Grupo A, o time do ABC precisa vencer o Grêmio por uma boa diferença de gols, em Porto Alegre, e ainda torcer por uma derrota do Santa Cruz para o Avaí, em Recife, para se classificar.