Desmanche no Santos pode ser menor O desmanche do time do Santos pode não ter a dimensão esperada e até agora o clube só dá como certa a saída do zagueiro Alex. Por isso, concentra a prioridade de contratação nesse setor, principalmente depois da contusão que afastará Alcides dos campos pelo menos por dois meses. Já há entendimentos com vários jogadores, sendo que Cris, do Cruzeiro, é um dos mais cotados para reforçar o time. E Leão não desiste de um novo centroavante. Outros dois jogadores que poderão deixar o clube no meio do ano são os volantes Paulo Almeida e Renato. O primeiro já tem um pré-contrato assinado com o Benfica, enquanto o segundo mantém a habitual discrição, escaldado pelas negociações do início do ano que acabaram não dando certo. De qualquer maneira, eles só deixarão a Vila Belmiro para defender um time do exterior, já que não haverá possibilidade para se transferirem para outras equipes durante o campeonato Brasileiro. A posição da diretoria é de espera, mas já há a expectativa de manter o time para o segundo semestre. Sem poder de mudar de clube quando os contratos terminarem, haverá facilidade de um novo acerto se não for concretizada a transferência dos dois para a Europa. Em silêncio, os dirigentes procuram um substituto para Alex, preocupados com a situação de Alcides, cujo contrato vence no final de junho. A intenção era sua permanência, mas ele acertou um pré-contrato com o Benfica para defender o clube português a partir de julho. Por outro lado, sofreu uma contusão grave no joelho direito, que vai afastá-lo dos campos por um período de dois e oito meses, dependendo de ser submetido ou não a uma cirurgia. Leão faz as contas e lembra que ainda há a possibilidade de contratar jogadores que estão disputando o Brasileiro até que se complete a sexta rodada do campeonato. "Alguns jogadores que estão se destacando poderão querer deixar seus clubes e isso poderá facilitar as negociações", pensa ele. Caso isso não seja possível, a procura irá se concentrar na segunda divisão do futebol do País e em alguns atletas que podem retornar do exterior. Robinho - Apesar das notícias sobre o interesse do Barcelona e da Inter de Milão por Robinho, o assunto nem chegou a ser cogitado pela diretoria, uma vez que não está nos planos do clube ceder esse jogador que é o maior ídolo da torcida. O próprio atacante conta com um discurso bem ensaiado e diz que pretende cumprir seu contrato até o fim. "Sou novo, tenho muito a aprender e quero continuar conquistando títulos aqui no Santos". A situação de Diego é diferente da de Robinho e, se depender da diretoria, uma proposta muito boa pode abrir a possibilidade de o meia atuar no futebol europeu. Há, porém, a complicação de que o pai e procurador do atleta, Djair Cunha, possui a metade dos direitos federativos e já disse que o interesse maior é na permanência de Diego até a metade do ano que vem, quando estará livre para escolher outro clube, sem precisar dividir o dinheiro com ninguém. Marcelo Teixeira não acusou o golpe e manifestou a vontade de que Diego permaneça no Santos até julho de 2005, mesmo que depois disso seja obrigado a liberar o atleta. Na opinião do dirigente, Diego e Robinho trouxeram muito lucro ao clube, que reconquistou seus torcedores e ampliou a torcida, além de terem dado grande contribuição para o clube sair da fila de conquista do Brasileiro.