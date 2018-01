Desmotivado, Flamengo pega o Paysandu Na estréia do técnico Waldemar Lemos, o Flamengo enfrenta o Paysandu neste sábado, às 18 horas, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os mesmos problemas experimentados pelo então treinador Oswaldo de Oliveira, irmão de Lemos. Jogadores suspensos, desmotivados - com dois meses de salários atrasados - e principalmente desprestigiados por torcedores e dirigentes são alguns dos obstáculos a serem superados pelo novo comandante. Com poucas possibilidades de garantir uma das cinco vagas à Libertadores da América de 2004 e também com chances remotas de ser rebaixado, Lemos acredita que será fundamental uma boa atuação do Flamengo sobre o time paraense para tentar amenizar a crise na Gávea. Para ele, resgatar a confiança dos jogadores, entre os quais o zagueiro Fernando e o meia Fábio Baiano, que estão sendo alvos de críticas da torcida, é o o principal desafio que terá de lidar nos últimos dez jogos do campeonato. O treinador explicou que o Paysandu, por ter perdido oito pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao escalar três jogadores em condições irregulares, entrará nessa partida "com espírito guerreiro", pois tem de fugir da zona do reixamento. Além disso, Lemos está preocupado com a velocidade da equipe paraense e com a habilidade do atacante Vélber, que já marcou 13 gols no Brasileiro. "Já conversei com os jogadores de meio-campo e a zaga para que todos fiquem atentos aos contra-ataques", disse. O treinador ainda não definiu a escalação do time titular. O lateral-esquerdo Anderson sentiu contratura muscular na coxa e está fora do jogo. Para seu lugar, concorrem à vaga o atleta Júlio César e o lateral-direito Gaúcho. A tendência é que o segundo comece a partida, já que foi elogiado pelo treinador após a vitória contra o Vasco. O lateral-direiro Rafael se recuperou de contusão e jogará. O volante Fabinho, suspenso, e o meia Felipe continua machucado. O técnico também não confirmou se escalará o meia Andrezinho ou o volante Robson no lugar de André Gomes, suspenso. Se optar por Andrezinho, tornará o time mais ofensivo. Então, caberá ao meia Fábio Baiano recuar para formar a linha de marcação com Jônatas. Igor está confirmado, assim como os atacantes Edilson e Jean. O goleiro Júlio César, que retornou do amistoso da Seleção Brasileira contra a Jamaica, está relacionado para a partida.