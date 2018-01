Desmotivado, Inter enfrenta Esportivo O Internacional entrará em campo, na tarde deste sábado para a partida contra o Esportivo, em Bento Gonçalves, desmotivado pela má fase no Campeonato Gaúcho e pela desclassificação na Copa do Brasil. Nas últimas sete partidas, a equipe colorada venceu apenas uma vez. Nem as modificações feitas pelo novo técnico, Cláudio Duarte, foram capazes de produzir efeito. O Inter tem quatro pontos depois de três rodadas do returno do octogonal final do Gauchão e precisa vencer os próximos quatro desafios se quiser continuar sonhando com o título estadual. A situação do Inter é tão precária que a falta de um substituto para o zagueiro Fernando Cardozo, que está lesionado, obrigou o técnico a improvisar o volante Leandro Guerreiro na função de líbero. O meia Fábio Rochemback voltou a sentir dores no tornozelo e foi afastado do treino. O único consolo para o Inter é que o Esportivo está na lanterna do campeonato, enfrentando uma séria crise financeira. O Juventude e o Caxias estão na liderança dessa fase do campeonato, com sete pontos cada um. O vencedor do returno enfrentará o Grêmio na final.