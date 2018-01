Desorganizados estréiam na Série A2 A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2, que será realizada nesta quinta-feira, terá como atração o duelo dos desorganizados da competição: o Sãocarlense e o Bragantino. As duas equipes, que não puderam jogar pela primeira rodada do Paulistinha devido a algumas pendências com a Federação Paulista de Futebol (FPF), se enfrentam, às 20h30, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Pelo Grupo 1, a Francana recebe o Rio Preto, às 16 horas. Já o Comercial joga em casa contra o Mirassol, o Bandeirante vai até Olímpia enfrentar o time local e o Taquaritinga reviverá a final da Série A-3 do ano passado contra Oeste, atuando em seus domínios, todos às 20h30. No Grupo 2, além de Sãocarlense e Bragantino, jogarão Flamengo e São Bento, em Guarulhos, às 16 horas. O Atlético Sorocaba recebe o Nacional e o São José jogará com a Matonense, no Vale do Paraíba, ambos às 20h30. Classificação: Grupo 1 - 1º) Oeste e Taquaritinga, 3 pontos; 3º) Bandeirante, Comercial, Francana e Mirassol, 1; 7º) Olímpia e Rio Preto, 0. Grupo 2: 1º) Nacional, 3 pontos; 2º) Flamengo e Matonense, 1; 4º) São José, 0 (Atlético Sorocaba, Bragantino, São Bento e Sãocarlense ainda não estrearam). Confira os jogos: às 16 horas - Flamengo x São Bento e Francana x Rio Preto; 20h30 - São José x Matonense, Atlético Sorocaba x Nacional, Sãocarlense x Bragantino, Taquaritinga x Oeste, Comercial x Mirassol e Olímpia x Bandeirante.