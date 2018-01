Despedida de Ceni terá ingressos de R$ 1,7 mil para ficar no gramado

A agência de turismo do São Paulo anunciou nesta sexta-feira a venda de 131 ingressos de luxo para a partida de despedida de Rogério Ceni, no Morumbi, dia 11. O número de vagas faz referência aos gols marcados pelo goleiro com a camisa da equipe. Por R$ 1.780 os torcedores vão poder se sentar perto do gramado, onde vão jogar ex-ídolos do clube, e participar de um serviço de buffet com comida e bebida liberadas.

A partida vai promover o encontro entre o time do São Paulo bicampeão mundial em 1992 e 1993 diante da equipe que ganhou o mesmo torneio em 2005, também no Japão. Zetti, Raí, Cafu, André Luís, Mineiro, Aloísio e Lugano estão entre os confirmados para a partida. Os ingressos para a torcida estão à venda e custam entre R$ 90 e R$ 320.

Além de ver o jogo perto do gramado, os torcedores vão participar de sorteio de itens autografados por Rogério Ceni, ter a companhia de ex-jogadores. "Nosso desejo é que o torcedor e fã do Ceni se sinta acolhido e tenha todos as oportunidades de prestigiar essa despedida", comenta Rogério Botasso, diretor da Passaporte FC, agência de turismo do São Paulo.

O pacote para ver o jogo no camarote também inclui a opção de não ter acesso ao gramado. Nesse caso, o ingresso custa 680, contra R$ 1.780 da versão completa.