Despedida de Danrlei reúne 30 mil pessoas no Olímpico Nem o próprio Danrlei esperava a boa presença do público neste sábado, para a sua despedida oficial dos gramados. No jogo festivo entre os Amigos de Danrlei e os Campeões da Libertadores de 1995, aproximadamente 30 mil pessoas compareceram ao Estádio Olímpico para ver o adeus do goleiro. Na partida, o time campeão em 95 acabou vencendo por 4 a 3.