Despedida de Ivo: Juventude vence Na despedida do técnico Ivo Wortmann, que está se transferindo para o Dínamo, da Rússia, o Juventude derrotou o Brasiliense por 2 a 1 neste sábado em Caxias do Sul. A vitória interrompeu o jejum de quatro jogos da equipe caxiense, que chegou aos 19 pontos e ocupa momentaneamente a quarta posição no Campeonato Brasileiro. Já o Brasiliense, que havia vencido as duas últimas partidas, permanece com 12 pontos. Antes da partida, os jogadores do Juventude prometiam dedicar a vitória ao técnico. Logo aos 6 minutos da etapa inicial, Zé Carlos, aproveitando uma sobra na área, abriu o placar para o time gaúcho. O Brasiliense logo se recuperou e passou a controlar mais a bola. Aos 31 minutos, Oséas, de cabeça, empatou a partida. Após o intervalo, o Juventude voltou mais agressivo mas o Brasiliense mais uma vez se ajustou melhor no campo e passou a dominar o jogo. Aos 29 minutos, no melhor momento da equipe visitante, Lauro aproveitou rebote após Zé Carlos cabecear a bola na trave e fez 2 a 1. No final, o Juventude sofreu muita pressão mas conseguiu manter a vitória, como tantas de Ivo Wortmann desde março do ano passado no clube. Após o encerramento da partida, Ivo pegou um microfone e fez um agradecimento à torcida. "Isso não é uma despedida. É um até breve. Eu vou voltar", afirmou, entre muitos aplausos. Na segunda-feira, o substituto Dorival Júnior assume o comando da equipe.