Despedida de Robinho agita Belém A torcida paraense anda decepcionada com a péssima campanha do Paysandu na 1ª divisão, mas encontrou na despedida de Robinho do futebol brasileiro o motivo que o time da casa não lhe tem dado para lotar, nesta quarta-feira, o Mangueirão. A venda de ingressos para a partida estava entre razoável e boa até o começo da noite desta terça-feira numa rede de farmácias de Belém. A expectativa é de um público superior a 30 mil pessoas no estádio. Algumas bandeiras do Santos eram vistas em pontos de venda de artigos esportivos, principalmente no centro de Belém e próximo do estádio do Remo, arquirival do Paysandu. Mas na porta do hotel Hilton, onde os paulistas estão hospedados, havia uma disputa para obter um autógrafo do grande responsável pela presença de torcedores e estudantes no local: Robinho. Pouquíssimos tiveram sorte. Na chegada da delegação, Robinho foi cercado, nas só pode rabiscar rapidamente alguns pedaços de papéis que chegaram às suas mãos. Com a mesma rapidez com que entorta os adversários dentro de campo, o craque driblou a maioria dos fãs, sumindo no hall do hotel rumo ao apartamento. Estava cansado na longa viagem. ?Ele é um bom menino e um craque extraordinário. Que Deus o proteja quando estiver no Real Madri?, disse a professora Ercila Moraes, 56 anos, que passava pela porta do hotel no momento da chegada de Robinho ao local. Torcedora do Palmeiras, ela disse que admira Robinho por seu ?carisma e simplicidade?. Aos jornalistas, o jogador prometeu uma vitória em sua última partida com a camisa santista. Mas lembra que o jogo contra o Paysandu será muito difícil. ?Eu ficaria triste se saísse do Mangueirão com uma derrota?, confessou. O atacante já experimentou essa sensação no Pará, em março de 2003. O Santos perdeu para o Paysandu por 2 a 1. E o gol do Peixe foi justamente dele, Robinho.