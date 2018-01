Despreocupada, Portuguesa pega Vitória A Portuguesa enfrenta o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador, sem a responsabilidade de somar pontos, já que garantiu a classificação antecipada para a segunda fase ao vencer o Sport por 4 a 2, na rodada passada. O time paulistano está na quinta colocação, com 33 pontos. Para o time baiano, a partida vale muito, já que pretende evitar o rebaixamento para a Série C - o que seria sua segunda queda consecutiva (caiu da Série A em 2004). Para garantir-se sem depender de outros jogos, os baianos precisam vencer. O Vitória está na 14.ª posição, com 26 pontos. Para este jogo, o técnico da Portuguesa, Giba, optou por deixar de fora alguns titulares. Os volantes Almir e Rodrigo Pontes, o lateral-esquerdo Leonardo e o meia Wilton Goiano estão de folga. Além deles, Du Lopes e Sílvio Criciúma desfalcam a defesa por cumprirem suspensão do terceiro cartão amarelo. No ataque, o angolano Johnson, com uma lesão no pé, está vetado. Quem também não joga é goleiro Gléguer. Assim, Rafael Fava está confirmado para ganhar ritmo de jogo e ficar pronto caso aconteça uma nova emergência, como a última, quando o titular foi tirado do jogo na concentração por estar negociando com o Juventude. "Nosso elenco é reduzido e eu não posso arriscar perder jogadores importantes para a próxima fase", justificou Giba. Já no Vitória, o técnico Renê Simões faz mistério sobre o time titular. A principal dúvida está na lateral-esquerda. O titular Marquinhos não está agradando e deve ficar no banco. Ele chegou até a discutir com o treinador nesta quinta-feira. Fininho, ex-Corinthians, também não tem agradado. Assim, Dudu Paraíba pode ganhar uma chance. O artilheiro da Série B com 11 gols, Alecsandro, está confirmado no ataque, sendo a maior esperança da torcida. "Já que não nos classificamos, temos a obrigação de não cair", exige o técnico.