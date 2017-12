Desprestigiado na Inter, Adriano diz que quer ficar

Desprestigiado na Inter de Milão e até apontado como ´moeda de troca´ do atual campeão italiano em algumas negociações, o atacante brasileiro Adriano disse nesta segunda-feira que quer continuar no clube ou, pelo menos, no futebol italiano, descartando os rumores sobre sua possível saída. "A Inter é a minha casa. Continuarei muito feliz se a equipe estiver de acordo comigo, já que este segue sendo o time mais importante para mim", afirmou Adriano em entrevista publicada na edição desta segunda do jornal esportivo La Gazzetta dello Sport. Ao ser perguntado sobre a intenção da Inter em negociá-lo para ficar com outro jogador, ele afirmou: "Colocaria apenas uma condição: quero continuar na Itália. Eu decido para onde ir". "Quero continuar na Inter. Sigo convencido de que Massimo Moratti (presidente e acionista majoritário do clube) ainda acredita muito em mim. Em caso contrário, podemos sentar e conversar. Quero continuar e estou trabalhando na melhor forma possível", acrescentou. Com contrato até 30 de junho de 2010, Adriano disse que não quer deixar a Inter pela porta de trás: "Se sair um dia, quero que seja de cabeça erguida", ressaltou. Sobre o suposto interesse de outros clubes em contratá-lo como Real Madrid e Fenerbahçe, da Turquia, Adriano se mostrou contente pelo interesse, pois mostra que ele não foi esquecido. O brasileiro, que curte férias na Sardenha (ilha italiana), disse que não está gordo e confessou estar fazendo uma dieta especial, comendo apenas salada. "Quando fui ao Brasil, treinei e me curei de um problema num joelho. Consultei um preparador da Inter e ele aprovou o que eu estava fazendo."