Desta vez, Andrade elogia o Flamengo O técnico do Flamengo, Andrade, que criticou o empenho dos jogadores na quinta-feira, elogiou hoje o desempenho dos atletas durante o coletivo. De acordo com o treinador, a "bronca" fez efeito e todos se apresentaram mais motivados. "Hoje os jogadores mostraram mais vontade, determinação e empenho no treino. A marcação foi bem melhor", disse Andrade. "O importante é demonstrarmos tudo isso na hora do jogo, principalmente, contra o Atlético-MG que também luta para não ser rebaixado." Ao saber dos desentendimentos no treino de hoje entre os jogadores do Atlético-MG, Andrade afirmou que o Flamengo precisa se aproveitar da situação. Para o técnico, o momento conturbado do adversário vai facilitar o desempenho do Rubro-Negro. "Essa situação vai nos ajudar. Por isso, precisamos tirar proveito para fazer uma marcação forte e não deixar o Atlético-MG jogar", frisou o técnico do Flamengo. "É uma decisão. E devemos aproveitar todos os aspectos a nosso favor."