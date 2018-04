Destaque da base do Santos, Matheus renova contrato até 2019

Conhecido pelos talentos que surgem constantemente de suas divisões de base, o Santos anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual de mais uma dessas promessas. O jovem meia Matheus Oliveira, de 19 anos, assinou novo vínculo até abril de 2019 e agora mira oportunidades na equipe profissional.

"Foi um passo muito importante na minha carreira. Terei bastante tempo para mostrar o que eu sei. Sei que é um clube que dá bastante destaque e importância aos jogadores da base e quero ter minha oportunidade em breve. Vou trabalhar muito para chegar no time de cima, e quero dar alegrias ao torcedor do Santos", declarou ao site do clube.

Matheus agora briga para ser mais um dos atletas revelados na base a integrar o time de Dorival Júnior. Em relação à equipe que venceu o Palmeiras nos pênaltis no último domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista, quatro dos 11 titulares (Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia e Gabriel) foram criados na base do clube.