Destaque da base pode deixar o Corinthians de graça para jogar em Portugal

O Corinthians pode perder em breve um de seus destaques da categoria de base. O atacante Rafael Bilu, de 19 anos, contrato até agosto e é cobiçado por vários times da Europa. O Braga, de Portugal, é um principais interessados, enquanto a diretoria corintiana mostra confiança em manter o garoto, mesmo ele já podendo assinar contrato com qualquer outra agremiação e sair de graça.

Bilu marcou dois gols na Copa São Paulo deste ano e mais dois na Copa do Brasil Sub-20, onde o Corinthians já está na semifinal e enfrentará o Botafogo. O jogador é tido com atleta de bastante habilidade e velocidade.

“O Bilu é um grande jogador e está tudo apalavrado ele o clube e ele. Ele está feliz no Corinthians e quer permanecer aqui. Foi um atleta que demonstrou uma evolução enorme nos últimos meses e ainda nos ajudará muito"”, disse ao Estado, Fernando Yamada, gerente geral e coordenador técnico do Centro de Excelência em Formação de Atletas do Corinthians.

O jornal português O Jogo divulgou nos últimos dias que a diretoria do Braga estava interessado em acertar com o atleta para que ele defendesse o time B ou Sub-23 para ganhar experiência e ser promovido, no futuro, ao plantel principal. Além disso, existem clubes do Brasil que também monitoram a situação do jogador.