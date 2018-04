Destaque de 2014, Nathan busca espaço no renovado Palmeiras

O ano passado foi muito ruim para o Palmeiras, tanto que o time só se safou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro na última rodada. Entretanto, alguns jogadores conseguiram se destacar, caso do zagueiro Nathan. O garoto, revelado pelo clube, deixou boa impressão e parecia que 2015 seria o ano de sua afirmação. Pelo menos até o momento, o que acontece é exatamente o contrário.

Embora tenha ganhado a disputa com Wellington e Thiago Martins para ser inscrito no Campeonato Paulista, Nathan não parece ter agradado ao técnico Oswaldo de Oliveira ou pelo menos, está atrás de outros atletas na briga por uma posição.

Tobio e Vitor Hugo têm sido titulares absolutos. Quando eles não podem atuar, Jackson e Victor Ramos são aproveitados. Nathan, inclusive, é o único dos 25 jogadores de linha inscritos no estadual que ainda não atuou. Ele ficou apenas uma vez no banco de reservas. Além dele, só Aranha e Jailson faltam atuar.

Algo que acabou prejudicando o garoto de 19 anos é que no início da temporada, enquanto seus companheiros faziam a pré-temporada com Oswaldo, ele estava, junto com o lateral-direito João Pedro, atuando pela seleção brasileira sub-20 que disputou o Campeonato sul-americano da categoria.

Oswaldo deixa claro que pretende dar ritmo de jogo para todos seus atletas, pois sabe que um dia pode precisar de algum deles. Por isso, a tendência é que Nathan consiga jogar nas próximas rodadas.