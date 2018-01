Destaque do América reforça o Botafogo Destaque do América no Campeonato Carioca deste ano, ao marcar um belo gol numa vitória sobre o Flamengo, o atacante Edvaldo, de 29 anos, é o mais novo reforço do Botafogo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador se apresentou nesta quinta-feira ao técnico Levir Culpi, depois de adiar o encontro por duas vezes, e já realizou seu primeiro treinamento com os novos companheiros. Ele assinou contrato até o fim do ano. "É um sonho de criança que se realiza. Toda a minha família torce para o Botafogo e estão muito felizes com essa minha transferência", contou Edvaldo. Em contrapartida à alegria pela contratação, Levir recebeu uma má notícia. O lateral-direito Márcio Gomes, com dores no púbis, passou a ser dúvida para a estréia no Brasileiro, dia 26, contra o Vila Nova.